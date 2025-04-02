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Продажа офисных помещений в Лемпяаля, Финляндия

1 объект найдено
Офис 252 м² в Лемпяаля, Финляндия
Офис 252 м²
Лемпяаля, Финляндия
Площадь 252 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$106,752
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Международное агентство недвижимости Habita
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов