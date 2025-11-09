Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Лаукаа
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Лаукаа, Финляндия

1 объект найдено
Дом 8 комнат в Лаукаа, Финляндия
Дом 8 комнат
Лаукаа, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 381 м²
Этаж 1/3
Побег в финскую пустыню: Лейксайд живет в лучшем виде Добро пожаловать в чистое финское спо…
$566,903
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти