  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Квевлакс
  4. Жилая

Жильё в Квевлаксе, Финляндия

1 объект найдено
Квартира 18 комнат в Корсгольм, Финляндия
Квартира 18 комнат
Корсгольм, Финляндия
Число комнат 18
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 518 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$378,411
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
