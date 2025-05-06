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Кафе и рестораны в Коуволе, Финляндия

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2 объекта найдено
Ресторан, кафе 113 м² в Район Коувола, Финляндия
Ресторан, кафе 113 м²
Район Коувола, Финляндия
Площадь 113 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$44,921
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Международное агентство недвижимости Habita
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Ресторан, кафе 2 411 м² в Район Коувола, Финляндия
Ресторан, кафе 2 411 м²
Район Коувола, Финляндия
Площадь 2 411 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$739,207
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Realting.com
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