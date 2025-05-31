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Продажа офисных помещений в Коуволе, Финляндия

коммерческая недвижимость
3
1 объект найдено
Офис 95 м² в Район Коувола, Финляндия
Офис 95 м²
Район Коувола, Финляндия
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$17,021
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Международное агентство недвижимости Habita
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