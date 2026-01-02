Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Коувола
  4. Коммерческая
  5. Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в Коуволе, Финляндия

коммерческая недвижимость
5
1 объект найдено
Investment Opportunity: Multi-Family Residential Building Southeast Finland в Район Коувола, Финляндия
Investment Opportunity: Multi-Family Residential Building Southeast Finland
Район Коувола, Финляндия
Площадь 531 м²
Количество этажей 3
Это уникальная возможность приобрести благоустроенный, небольшой жилой многоквартирный дом, …
$109,112
