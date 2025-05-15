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Долгосрочная аренда офисов в Котке, Финляндия

1 объект найдено
Офис 223 м² в Петаясуо, Финляндия
Офис 223 м²
Петаясуо, Финляндия
Площадь 223 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,141
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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