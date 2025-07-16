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Виллы в Контиолахти, Финляндия

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1 объект найдено
Вилла 2 комнаты в Контиолахти, Финляндия
Вилла 2 комнаты
Контиолахти, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/1
Универсальный бревенчатый вилловый комплекс в Куннасниеми на берегу Хойтьяйнена. Расстояние …
$168,315
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