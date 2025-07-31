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Кафе и рестораны в Контиолахти, Финляндия

Ресторан, кафе Удалить
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 485 м² в Контиолахти, Финляндия
Ресторан, кафе 485 м²
Контиолахти, Финляндия
Площадь 485 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$335,025
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Международное агентство недвижимости Habita
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