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Виллы в Колари, Финляндия

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в хорошем состоянии, с бытовой техникой, с холодильником в Колари, Финляндия
Вилла 7 комнат в хорошем состоянии, с бытовой техникой, с холодильником
Колари, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$865,413
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Рейтинг 4.9 / 5:
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