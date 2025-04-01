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Земельные участки в Колари, Финляндия

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Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Участок земли в Сипоо, Финляндия
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Сипоо, Финляндия
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$364,467
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Участок земли в Торнио, Финляндия
Участок земли
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Участок земли в Helsinki sub-region, Финляндия
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$127,543
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Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Участок земли в Kuopio sub-region, Финляндия
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Kuopio sub-region, Финляндия
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Участок земли в Helsinki sub-region, Финляндия
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Helsinki sub-region, Финляндия
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Участок земли в Киттиля, Финляндия
Участок земли
Киттиля, Финляндия
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$1,03 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Участок земли в Порвоо, Финляндия
Участок земли
Порвоо, Финляндия
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Участок земли в Helsinki sub-region, Финляндия
Участок земли
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Международное агентство недвижимости Habita
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Участок земли в Салла, Финляндия
Участок земли
Салла, Финляндия
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Международное агентство недвижимости Habita
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