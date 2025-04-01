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Дома с террасой в Колари, Финляндия

коттеджи
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2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Колари, Финляндия
Дом 6 комнат
Колари, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$270,442
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Коттедж 4 комнаты в Колари, Финляндия
Коттедж 4 комнаты
Колари, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$189,309
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
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Рейтинг 4.9 / 5:
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