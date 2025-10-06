Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Киттиля
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Недвижимость возле озера

Дома возле озера в Киттиле, Финляндия

Коттедж 1 комната в Киттиля, Финляндия
Коттедж 1 комната
Киттиля, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 1/1
Добро пожаловать на Лапландское лето в свой собственный идиллический коттедж! Предназначенны…
$52,784
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
