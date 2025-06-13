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Виллы в Китеэ, Финляндия

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1 объект найдено
Вилла 2 комнаты в Китеэ, Финляндия
Вилла 2 комнаты
Китеэ, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$163,605
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Международное агентство недвижимости Habita
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