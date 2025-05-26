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Дома с террасой в Киркконумми, Финляндия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Киркконумми, Финляндия
Дом 5 комнат
Киркконумми, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$351,605
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Международное агентство недвижимости Habita
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