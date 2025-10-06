Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с террасой в Киркконумми, Финляндия

Квартира 2 комнаты в Киркконумми, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Киркконумми, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3/3
Вы искали двоих в лифте рядом с услугами - вот оно! Вы можете переехать в этот дом прямо сей…
$185,195
Квартира 3 комнаты в Киркконумми, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Киркконумми, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$464,518
Квартира 4 комнаты в Киркконумми, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Киркконумми, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$581,231
