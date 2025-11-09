Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Кийминки
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Кийминках, Финляндия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Кийминки, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кийминки, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$265,738
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
