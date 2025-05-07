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Продажа офисных помещений в Кераве, Финляндия

2 объекта найдено
Офис 47 м² в Керава, Финляндия
Офис 47 м²
Керава, Финляндия
Площадь 47 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$62,052
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 174 м² в Керава, Финляндия
Офис 174 м²
Керава, Финляндия
Площадь 174 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$236,618
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Realting.com
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