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Квартиры с террасой в Керава, Финляндия

двухкомнатные
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Кол-во ванных комнат 1
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Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
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Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$344,002
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
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Языки общения
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
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Количество спален 2
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
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Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Квартира 3 комнаты в Helsinki sub-region, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Helsinki sub-region, Финляндия
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Языки общения
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