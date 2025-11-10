Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Кеминмаа
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Кеминмаа, Финляндия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Кеминмаа, Финляндия
Дом 5 комнат
Кеминмаа, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$218,662
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
