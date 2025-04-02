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Дома возле озера в Кеминмаа, Финляндия

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Квартира 4 комнаты
Пюхяйоки, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
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$194,835
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Квартира 3 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$49,108
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 1 комната в Тервола, Финляндия
Дом 1 комната
Тервола, Финляндия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$30,226
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Керава, Финляндия
Дом 5 комнат
Керава, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$365,901
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Ярвенпяа, Финляндия
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Ярвенпяа, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 1/1
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$289,305
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Kuopio sub-region, Финляндия
Дом 5 комнат
Kuopio sub-region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
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$212,661
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Ярвенпяа, Финляндия
Квартира 4 комнаты
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Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
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Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$324,351
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Каарина, Финляндия
Квартира 2 комнаты
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$161,409
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Дом 4 комнаты в Oulun seutukunta, Финляндия
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Helsinki sub-region, Финляндия
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Сейчас продается уютная и теплая квартира с тремя спальнями и окном в час, которая была отре…
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