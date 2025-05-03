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Коттеджи с террасой в Кемиярви, Финляндия

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1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/2
Это идеально расположенный коттедж с современными удобствами для тех, кто ищет спокойствия. …
$178,582
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