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Кафе и рестораны в Кеми, Финляндия

Ресторан, кафе Удалить
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 467 м² в Кеми, Финляндия
Ресторан, кафе 467 м²
Кеми, Финляндия
Площадь 467 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$17,059
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Международное агентство недвижимости Habita
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