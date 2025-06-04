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Коттеджи с террасой в Карккиле, Финляндия

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1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Карккила, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Карккила, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$96,455
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Международное агентство недвижимости Habita
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