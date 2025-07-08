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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Канте-Хяме, Финляндия

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 620 м² в Hameenlinna sub region, Финляндия
Коммерческое помещение 620 м²
Hameenlinna sub region, Финляндия
Площадь 620 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Коммерческое помещение 505 м² в Hameenlinna sub region, Финляндия
Коммерческое помещение 505 м²
Hameenlinna sub region, Финляндия
Площадь 505 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
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