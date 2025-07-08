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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Канте-Хяме, Финляндия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Рийхимяки, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Рийхимяки, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,000
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
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