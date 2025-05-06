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Квартиры возле озера в Кангасале, Финляндия

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Jussila, Финляндия
Квартира 5 комнат
Jussila, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Вид на озеро, собственный участок, геотермальное тепло, низкая плата (2,8 евро/м²), квартира…
$320,485
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