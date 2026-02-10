Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Кайнуу
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Недвижимость возле озера

Дома возле озера в Кайнуу, Финляндия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Суомуссалми, Финляндия
Дом 5 комнат
Суомуссалми, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
Этаж 1/1
Широкие открытые воды озера Кьянтаярви разворачиваются через окна, предлагая успокаивающий, …
$345,393
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
