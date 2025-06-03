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Дома в Каави, Финляндия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Каави, Финляндия
Дом 6 комнат
Каави, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 186 м²
Этаж 1/2
Качественный отдельно стоящий дом, построенный в 2004 году в Маарианвааре! Этот потрясающий …
$221,995
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