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Коммерческая недвижимость в Каарина, Финляндия

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Ресторан, кафе 213 м² в Киттиля, Финляндия
Ресторан, кафе 213 м²
Киттиля, Финляндия
Площадь 213 м²
Этаж -1/2
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$539,801
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 237 м² в Порвоо, Финляндия
Офис 237 м²
Порвоо, Финляндия
Площадь 237 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$722,245
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 143 м² в Торнио, Финляндия
Офис 143 м²
Торнио, Финляндия
Площадь 143 м²
Этаж 2/4
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$86,264
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Ресторан, кафе 2 411 м² в Район Коувола, Финляндия
Ресторан, кафе 2 411 м²
Район Коувола, Финляндия
Площадь 2 411 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$700,899
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Ресторан, кафе 467 м² в Кеми, Финляндия
Ресторан, кафе 467 м²
Кеми, Финляндия
Площадь 467 м²
Этаж 1/2
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$16,175
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 243 м² в Turun seutukunta, Финляндия
Офис 243 м²
Turun seutukunta, Финляндия
Площадь 243 м²
Этаж 2/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$419,225
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 26 м² в Tampereen seutukunta, Финляндия
Офис 26 м²
Tampereen seutukunta, Финляндия
Площадь 26 м²
Этаж 1/5
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$115,608
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 37 м² в Мянтсяля, Финляндия
Офис 37 м²
Мянтсяля, Финляндия
Площадь 37 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$49,077
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 1 150 м² в Торнио, Финляндия
Офис 1 150 м²
Торнио, Финляндия
Площадь 1 150 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$808,729
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 15 500 м² в Хумппила, Финляндия
Офис 15 500 м²
Хумппила, Финляндия
Площадь 15 500 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$433,461
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Производство 4 721 м² в Kuopio sub-region, Финляндия
Производство 4 721 м²
Kuopio sub-region, Финляндия
Площадь 4 721 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$3,03 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 370 м² в Район Котка-Хамина, Финляндия
Офис 370 м²
Район Котка-Хамина, Финляндия
Площадь 370 м²
Этаж 2/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$377,536
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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