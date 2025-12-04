Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Ювяскюля
  4. Долгосрочная аренда
  5. Офис

Долгосрочная аренда офисов в Ювяскюля, Финляндия

1 объект найдено
Офис 230 м² в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Офис 230 м²
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Площадь 230 м²
Этаж 1/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$939
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти