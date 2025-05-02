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Коттеджи в Ювяскюля, Финляндия

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2 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$547,189
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 5 комнат в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Коттедж 5 комнат
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$552,830
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Ювяскюля, Финляндия

с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
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