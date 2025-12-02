Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Jyväskylä sub-region
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Jyvaskyla sub region, Финляндия

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Лаукаа, Финляндия
Вилла 8 комнат
Лаукаа, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 381 м²
Этаж 1/3
Побег в финскую пустыню: Лейксайд живет в лучшем виде Добро пожаловать в чистое финское спо…
$568,550
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Jyvaskyla sub region, Финляндия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти