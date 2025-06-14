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Дома в Юуке, Финляндия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Юука, Финляндия
Дом 3 комнаты
Юука, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Великолепно ухоженный и ухоженный отдельно стоящий дом в тихом районе недалеко от центра Джу…
$54,905
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