Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Йоэнсу
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Йоэнсу, Финляндия

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Район Йоэнсуу, Финляндия
Коттедж 1 комната
Район Йоэнсуу, Финляндия
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/1
Вы ищете покой, близость к природе и своей береговой линии? Этот очаровательный бревенчатый …
$62,924
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Йоэнсу, Финляндия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти