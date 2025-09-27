Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда офисов в Ярвенпяа, Финляндия

1 объект найдено
Офис 144 м² в Ярвенпяа, Финляндия
Офис 144 м²
Ярвенпяа, Финляндия
Площадь 144 м²
Этаж 1/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,339
в месяц
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
