  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Ярвенпяа
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Недвижимость возле озера

Дома возле озера в Ярвенпяа, Финляндия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Ярвенпяа, Финляндия
Дом 4 комнаты
Ярвенпяа, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 1/2
Приходите на первую презентацию Новая полуотдельная квартира от Omatonti MaoltermPötalo, зав…
$452,277
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
