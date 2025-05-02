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Кафе и рестораны в Ярвенпяа, Финляндия

коммерческая недвижимость
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Ресторан, кафе Удалить
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 64 м² в Ярвенпяа, Финляндия
Ресторан, кафе 64 м²
Ярвенпяа, Финляндия
Площадь 64 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$101,214
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Международное агентство недвижимости Habita
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