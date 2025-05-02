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Продажа офисных помещений в Ярвенпяа, Финляндия

коммерческая недвижимость
3
2 объекта найдено
Офис 144 м² в Ярвенпяа, Финляндия
Офис 144 м²
Ярвенпяа, Финляндия
Площадь 144 м²
Этаж 1/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$153,528
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 119 м² в Ярвенпяа, Финляндия
Офис 119 м²
Ярвенпяа, Финляндия
Площадь 119 м²
Этаж 1/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$111,450
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Realting.com
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