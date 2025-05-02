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Квартиры с террасой в Ярвенпяа, Финляндия

двухкомнатные
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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Ярвенпяа, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Ярвенпяа, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$231,286
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Ярвенпяа, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Ярвенпяа, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$147,797
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Ярвенпяа, Финляндия
Квартира 1 комната
Ярвенпяа, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$97,027
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Ярвенпяа, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Ярвенпяа, Финляндия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$145,541
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Ярвенпяа, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Ярвенпяа, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$137,940
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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