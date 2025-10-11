Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Инари
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Инари, Финляндия

1 объект найдено
Квартира 18 комнат в Nellim, Финляндия
Квартира 18 комнат
Nellim, Финляндия
Число комнат 18
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 553 м²
Этаж 1/1
Отличное инвестиционное направление на рынке аренды по требованию муниципалитета Инари. Недв…
$304,902
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
