Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Иломантси
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Недвижимость возле озера

Виллы возле озера в Иломантси, Финляндия

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Иломантси, Финляндия
Вилла 3 комнаты
Иломантси, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Квартира для отдыха для круглогодичного проживания на берегу озера Нуораярви!Дом типа Polar-…
$194,868
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти