  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Ийтти
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Недвижимость возле озера

Коттеджи возле озера в Ийтти, Финляндия

1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Sorronniemi, Финляндия
Коттедж 6 комнат
Sorronniemi, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$634,526
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
