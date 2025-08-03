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Коттеджи в Ийтти, Финляндия

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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Lahti sub region, Финляндия
Коттедж 5 комнат
Lahti sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/2
Познакомьтесь с живописным и спокойным местом Южной Финляндии, расположенным в самом сердце …
$168,055
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Ийтти, Финляндия

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