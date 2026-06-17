Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Хювинкяа
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Хювинкяа, Финляндия

;
Таунхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус в Хювинкяа, Финляндия
Таунхаус
Хювинкяа, Финляндия
$254,362
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Хювинкяа, Финляндия
Таунхаус
Хювинкяа, Финляндия
Добро пожаловать в этот светлый дом с террасами с эффективным использованием площадей. Этот …
$149,829
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти