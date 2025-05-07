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Кафе и рестораны в Хельсинки, Финляндия

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1 объект найдено
Ресторан, кафе 260 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Ресторан, кафе 260 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 260 м²
Этаж 1/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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