Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Haukipudas
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Haukipudas, Финляндия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Haukipudas, Финляндия
Дом 5 комнат
Haukipudas, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 184 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$466,727
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
