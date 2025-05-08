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Долгосрочная аренда производственных помещений в Эспоо, Финляндия

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2 объекта найдено
Производство 182 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Производство 182 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 182 м²
Этаж -1/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Производство 1 909 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Производство 1 909 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 1 909 м²
Этаж 2/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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