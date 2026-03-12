Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коттеджи в Драгсфьярд, Финляндия

1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Кимитоён, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Кимитоён, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/1
Добро пожаловать, чтобы насладиться прекрасной атмосферой острова Кеменсаари в Драгсфьярти! …
$253,505
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
