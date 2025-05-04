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Виллы в Центральной Финляндии, Финляндия

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1 объект найдено
Вилла 12 комнат в Sayryla, Финляндия
Вилла 12 комнат
Sayryla, Финляндия
Число комнат 12
Количество спален 9
Площадь 413 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,54 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Центральной Финляндии, Финляндия

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